Diş Hekimi Cinsel İstismardan Ceza Aldı - Son Dakika
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Diş Hekimi Cinsel İstismardan Ceza Aldı

Diş Hekimi Cinsel İstismardan Ceza Aldı

Edirne'de diş hekimi, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

17.11.2024 13:10
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Edirne'de özel bir klinikte diş hekimliği yapan 42 yaşındaki Yunanistan uyruklu doktor, 16 yaşındaki genç kız çocuğuna cinsel istismar suçundan çıkarıldığı mahkemece hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne'de şehir merkezindeki özel bir diş poliklinikte görev yapan Yunanistan uyruklu diş hekimi O.M., tedavi ettiği 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu.

Daha sonra istismara uğrayan mağdur çocuk, ailesine çok kötü durumda olduğunu ve canına kıymak istediğini söylemişti. Bunun üzerine aile ne olduğunu anlamak için kızını dinledi ve yaşanan iğrenç olayı anlamış oldu.

Mağdur ailenin emniyet müdürlüğüne şikayette bulunmasıyla beraber harekete geçen polis ekipleri şüpheli diş hekimini gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 yaşındaki diş hekimi O.M., çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

53 gün boyunca cezaevinde tutuklu kalan diş hekimi O.M., kovuşturma aşamasındaki ilk duruşmada adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Aile, mağdur çocuğa yapılan istismar yüzünden daha ilk duruşmada diş hekiminin serbest bırakılmasına çok üzülmüştü. Ancak 7 Kasım 2024 tarihinde Edirne 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada diş hekimi O.M., 16 yaşındaki mağdur kız çocuğuna mesaj atma şeklindeki eylemin cinsel taciz suçu oluşturmasından dolayı 8 ay, bu suçu elektronik haberleşmenin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlediğinden nitelikli hal bakımından 12 ay olarak yükseltilmiş ve kişiye zincirleme suretle işlediği içinde ceza daha da arttırılarak 15 ay olarak hapis cezası aldı. Ancak 15 ay hapis cezası diş hekiminin mahkemedeki iyi davranışlarından dolayı iyi hal indirimi olarak sayıldı ve bu suç 12 ay 15 gün'e düşürüldü.

Ayrıca, bu suç için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek 5 yıl denetim süresi verildi. Bu 5 yıl denetim süresi içerisinde aynı suçları işlerse 12 ay 15 gün cezaya tabii tutulacağı bildirildi. Son olarak da bir diğer suçu işleyen diş hekimi, cinsel sarkıntılık suçundan da hasta-hekim ilişkisi de dikkate alınarak 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Ancak mahkemedeki tutum ve davranışından iyi hal indirimi yapıldı ve cezanın 2 yıl 11 ay hapis cezası olmasına karar verildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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