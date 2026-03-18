Divriği\'de 40 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

18.03.2026 18:22
Divriği'de yapılan operasyonda 40 litre etil alkol ve alkol yapım kitleri ele geçirildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 40 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Divriği İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 40 litre kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol ile 8 adet alkol yapım kiti ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemler yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması, halkımızın huzur ve güvenliğinin temini ile vergi kaybının önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerimiz kesintisiz olarak sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sivas, Son Dakika

