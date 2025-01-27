Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçenin İsaağa Mahallesi'nde müstakil evde akşama doğru henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyadin'de Ev Yangını Kontrollü Olarak Söndürüldü - Son Dakika
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