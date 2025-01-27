Diyadin\'de Ev Yangını Kontrollü Olarak Söndürüldü

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin İsaağa Mahallesi'nde müstakil evde akşama doğru henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - AĞRI