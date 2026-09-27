Diyarbakır Bağlar\'da apartmanda 3. kattaki yangın söndürüldü, ölen yaralanan yok

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.