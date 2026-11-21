Diyarbakır Bağlar'da bir kişi minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Bayındırlık Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, şehir içi minibüsün üstüne geldiğini fark edip geri kaçarak altında kalmaktan kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişinin yolun karşısına geçerken minibüsün altında ezilmekten kurtulduğu an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bayındırlık Caddesi'nde bir kişi, yolun karşına geçmeye çalıştı. Şehir içi minibüsün üstüne geldiğini son anda fark eden şahıs, geri geri kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?