Diyarbakır Bağlar\'da kontrolden çıkan otomobil 4 araca çarptı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır Bağlar'da kontrolden çıkan otomobil 4 araca çarptı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyir halindeki otomobil park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Araçların tamamında maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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