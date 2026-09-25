Diyarbakır Bağlar\'da tartışma sonrası silahla vurulan kadın öldü, eşi gözaltına alındı

Diyarbakır Bağlar'da tartışma sonrası silahla vurulan kadın öldü, eşi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi'nde 32 yaşındaki kadın, eşiyle tartışmasının ardından silahla vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 5 Nisan Mahallesi'nde 32 yaşındaki Ayfer Çakmak, eşiyle tartışması sonucu silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ayfer Çakmak'ın eşi O.Ç'nin (37) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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