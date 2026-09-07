Diyarbakır Bismil'de pikabın çarptığı 6 yaşındaki Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta oynarken pikabın çarptığı 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk ağır yaralandı. Sürücünün hastaneye götürdüğü çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pikabın çarptığı 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta bulunan 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa pikap çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğu, aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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