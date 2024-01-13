Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Güneş Evi, öğrencileri ağırladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait, doğa dostu yenilenebilir enerji kaynakları örneklerinden biri olan Güneş Evi, ilkokul öğrencilerini ağırladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, çocuklara ve gençlere çevre temizliği bilinci kazandırılması, çevreyi koruyan ve doğayı seven bireylerin yetiştirilmesi amacıyla öğrencilerine yönelik çalışmalara devam ediyor. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören öğrencilere Sümerpark Ortak Yaşam Alanında bulunan Güneş Evi gezdirildi. Etkinlikte öğrencilere, yenilenebilir enerji ile fosil yakıtların tanımı, zararları ve faydaları aktarıldı. Öğrenciler, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlar hakkında merak ettikleri soruları yetkililere sordu.

Güneş Evi ile ilgili de bilgi veren görevliler, güneşten nasıl enerji alındığını, evin çalışma sistemi, evdeki her şeyin güneş enerjisi ile çalışması ve yenilenebilir enerjinin faydalarını anlattı. - DİYARBAKIR