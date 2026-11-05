Diyarbakır\'da 1 pikap ile 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı, yaralanan olmadı

Diyarbakır'da 1 pikap ile 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda 1 pikap ile 2 otomobilin arka arkaya çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 1 pikap ile 2 otomobil arka arkaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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