Diyarbakır'da 1 pikap ile 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 1 pikap ile 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı, yaralanan olmadı

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Diyarbakır\'da 1 pikap ile 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı, yaralanan olmadı
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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda 1 pikap ile 2 otomobilin arka arkaya çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 1 pikap ile 2 otomobil arka arkaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
DiyarbakırŞanlıurfa3. SayfaİncelemeOtomobilTrafikGüncelSon Dakika

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