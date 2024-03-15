Diyarbakır Lice\'de 129 kilo toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 ayrı noktada yapılan operasyonda 129 kilo toz esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yolçatı ve Damar mahallesi kırsalında icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 2 ayrı noktada 129 kilo toz esrar ele geçirildiği ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR
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Çorum'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olay, Çorum Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın araçtan indi. Erkek ise araçtan inerek önce darp etti, ardından silahla ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, erkek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.
Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, İstanbul'a götürülerek sucuk yapılacak ve Düzce'de piyasaya sürülecekti. Ancak jandarma ekipleri tarafından Sakarya otoyolunda yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri, etlerin sucuk yapılacağını itiraf etti. Yakalanan etler imha edildi ve şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Çanakkale Eceabat açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda, bir vatandaştan hileyle aldıkları 9 milyon liralık arsayı başkasına satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda, dolandırıcılardan birinin kısa süre önce ayağını kırdığı koltuk değneğiyle tapuya geldiği ortaya çıktı.
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybederken 4 kişide sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.
Ankara'da çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 100 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polisin eve düzenlediği operasyonda yatak odasındaki dolaba saklandı. Polis tarafından dolaptan çıkarılıp gözaltına alınan zanlının ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucunda, İzmir ve Ankara illerinde; Hırsızlık başta olmak üzere bir çok suçtan toplam 100 yıl 7 ay 15 hün hapis cezası ile aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan V.K. isimli şahsın Keçiören ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, V.K. saklandığı evin yatak odasında bulunan gardırobun üzerinde yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, vergi usul kanununa muhalefetten 5 yıl hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahsı yakaladı. Şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İstanbul Küçükçekmece'de bir kuyumcuya silah tehdidiyle giren yüzü maskeli 2 şüpheli, 9 bileziği çaldıktan sonra kaçtı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti ve gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ve 5 bin 495 lira ele geçirildi. Şüphelilerin daha önce de suç kayıtları olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motorlu bisikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Motorlu bisiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Manavgat'tan Konya'ya gitmekte olan bir otomobilin motor bölümünden çıkan yangın sonucu araçta büyük hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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