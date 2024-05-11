Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı

Diyarbakır\'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada, Selahattin Eyyubi Bulvarı Peyas Mahallesi'nde bulunan 3 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

11.05.2024 01:00
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Bulvarı Peyas Mahallesi'nde 21 ACF 495, 06 CKZ 826 ve 21 AFK 120 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak karıştığı kazada otomobillerde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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