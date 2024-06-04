Diyarbakır'da 68 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda 68 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Uçarlı Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 68 kilogram toz esrar ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddenin muhafaza altına alındığı ifade edildi. - DİYARBAKIR