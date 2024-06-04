Diyarbakır'da 68 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 68 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 68 kilo toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

04.06.2024 13:29
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda 68 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Uçarlı Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 68 kilogram toz esrar ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddenin muhafaza altına alındığı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 68 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 68 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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