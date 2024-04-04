Diyarbakır'da 854 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 74 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 854 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 74 kişi tutuklandı

Diyarbakır\'da 854 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 74 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da bir ay içerisinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 854 kilo 809 gram uyuşturucu madde ve bin 372 adet uyuşturucu hap çeşidi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 764 şüpheli gözaltına alındı ve 74 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca skank maddesi, esrar, metamfetamin, sentetik ecza, kokain, eroin, ecstasy, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği gibi çeşitli uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi.

04.04.2024 13:33  Güncelleme: 13:36
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Diyarbakır'da bir ayda yapılan narkotik operasyonlarında 854 kilo 809 gram uyuşturucu madde ve bin 372 adet uyuşturucu hap çeşidi ele geçirildi. Gözaltına alınan 764 şüphelinden 74'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mar t ayında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 764 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet işlemlerinin ardından haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 74'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 811 kilo 904 gram skank maddesi, 40 kilo 371 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 22 gram metamfetamin maddesi, 1353 adet sentetik ecza, 512 gram kokain, 5 gram eroin, 19 adet ecstasy, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 348 adet çeşitli çaplarda fişek ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 854 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 74 kişi tutuklandı - Son Dakika
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