Diyarbakır'da bir ayda yapılan narkotik operasyonlarında 854 kilo 809 gram uyuşturucu madde ve bin 372 adet uyuşturucu hap çeşidi ele geçirildi. Gözaltına alınan 764 şüphelinden 74'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mar t ayında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 764 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet işlemlerinin ardından haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 74'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 811 kilo 904 gram skank maddesi, 40 kilo 371 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 22 gram metamfetamin maddesi, 1353 adet sentetik ecza, 512 gram kokain, 5 gram eroin, 19 adet ecstasy, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 348 adet çeşitli çaplarda fişek ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da 854 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 74 kişi tutuklandı - Son Dakika
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayayı darbetmesine ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüyü inceledi. Taksici R.A'nın yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'yı darbettiği ve yaraladığı belirlendi. Zanlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın eşi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın 5'inci duruşmasında, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kayınbiraderi Süleyman Çoban ise 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Figen Çoban'ın kayınvalidesi H.Ç.'nin ise beraatine karar verdi.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ö.K ve İ.Ç isimli hükümlüler, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Suriye uyruklu Rami J. (30), dini nikah ile evlendiği Amal K. (17) ile birlikte kaçak yollarla İnegöl'e gitmek üzere Mersin'den yola çıktı. İnegöl girişinde yapılan polis kontrolünde sahte oturma izinleri tespit edilen çift gözaltına alındı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Afyonkarahisar il Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 56 sentetik hap, bir miktar uyuşturucu ile 2 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K. ve A.A. isimli şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda, şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada eritilmiş kağıt uyuşturucu, metamfetamin ve ecstasy ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderilirken diğer 2 kişi serbest bırakıldı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K'yi saklandığı ikamette yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı suçuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, lüks marka 2 araçla 14 Suriye uyruklu göçmeni illegal yollarla ülkeye sokmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto tamircisi, seyir halindeki aracın motor kısmına oturup arızayı bulmaya çalışırken amatör kameraya yansıyan tehlikeli anlar yaşadı. Tamirci, motor kısmında metrelerce seyretti.
Güngören'de yaşanan bir olayda, yaya ve taksi şoförü arasında çıkan geçiş hakkı tartışmasında, taksi şoförü tarafından darp edilen yayayı yakalandı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.
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