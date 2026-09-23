Diyarbakır\'da 86 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalanıp adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Diyarbakır'da suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda, aralarında 'kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10-20 yıl arası 4, 5-10 yıl arası 26, 2-5 yıl arası 41, 2 yıl altı 15 olmak üzere toplam 86 kişi yakalandı. Yakalanan 86 kişi adli makamlara sevk edildi.