Diyarbakır'da aileler, evlatlarının haberini bekliyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da aileler, evlatlarının haberini bekliyor

Diyarbakır\'da aileler, evlatlarının haberini bekliyor

Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binası önünde oturma eyleminde olan aileler, çocuklarının DEM Parti aracılığıyla bölücü terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü ileri sürüp başlattıkları eylemi aralıksız sürdürüyor. Şimdiye kadar 374 ailenin katıldığı oturma eyleminde anne ve babalar, evlatlarının teslim olması için çağrılarını yineliyor.

11.02.2024 14:17
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Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binası önünde oturma eyleminde olan aileler, evlatlarından gelecek haberi bekliyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, çocuklarının DEM Parti araclığıyla bölücü terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü ileri sürüp başlattıkları eylemi aralıksız sürdürüyor. Şimdiye kadar 374 ailenin katıldığı oturma eyleminde anne ve babalar, evlatlarının teslim olması için çağrılarını yineliyor.

Oğlu Özkan Aydın için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, oğlunun 15 yaşındayken HDP'liler (DEM Parti) tarafından kandırılıp, yaklaşık 8 yıldır terör örgütüne gönderildiğini ileri sürerek evladını almadan kalkmayacağını kaydetti.

Ailelerin nereye kadar ağlayacağını soran Aydın, "Hepsi evladını istiyor. Konu evlatlarımız olmasaydı hiçbir güç asla bizi buraya getiremezdi. Kürt ailelerine en büyük zararı veren terör örgütü PKK'dır" dedi.

Oğlu Serdar'dan 30 yıldır haber alamadığın öne süren Hatun Yüceturt ise "Ne ölüsünü ne dirisini, uçan kuştan bile haber bekliyorum. Oğlumu bulamadım. 30 senedir oğluma hasret kaldım. Oğlum, sesimi duyuyorsan askerimize, devletimize teslim ol" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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