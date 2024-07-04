Diyarbakır'da akraba aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır akraba aileler arasında kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Alipaşa Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.