Diyarbakır'da akraba aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da akraba aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, Alipaşa Mahallesi'nde akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

04.07.2024 23:09
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Diyarbakır akraba aileler arasında kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Alipaşa Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da akraba aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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