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Diyarbakır'da anız yangınlarına 9 TOMA müdahale etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da farklı noktalarda çıkan anız yangını, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Siverek Caddesi kenarındaki arazi ve Kent Ormanı başta olmak üzere il merkezine yakın birkaç noktada çıktı. Dumanların yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yetersiz olmasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 9 TOMA gönderildi. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.