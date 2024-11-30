Diyarbakır Valiliğinden araç yanmalarına ilişkin açıklama: Terör bağlantılı bir gözaltı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Valiliği, dün akşam yanan 3 araca ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 29 Kasım'da 19.00-23.00 saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana gelen araç kundaklama olayında 1 araç tamamen tahrip olurken, 2 araçta da kısmi hasar oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, "Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma neticesinde, ilk bulgulara göre terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu hakkında geniş kapsamlı adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Araç Yanması: Terör Bağlantılı Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?