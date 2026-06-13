Diyarbakır'da Beton Blok Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Beton Blok Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır\'da Beton Blok Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
13.06.2026 12:21
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Diyarbakır'da 15 ton beton blok altında kalan işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yere bıraktıkları yaklaşık 15 tonluk beton blok altında kalan işçilerden biri hayatını hayatını kaybetti, bir ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Kaldırım Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında vinç yardımıyla beton bloklar bırakıldı. İşçiler, toparlandıkları sırada yerdeki blokların devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Faydat Avcı'nın (55) hayatını kaybettiği, H.Y'nin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Faydat Avcı'nın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Beton Blok Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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