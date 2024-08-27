Diyarbakır'da bir grup kız, aralarına aldığı kızı böyle darp etti
Kızların saç baş kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir grup kızın saç baş kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde dün akşam bir grup kızın kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, kızların kavga ettiği, bir kızın akranları tarafından saçın çekilip sürüklendiği görüldü.
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