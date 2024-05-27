Diyarbakır\'da Bir Kişi Otomobilin Tavanında Yolculuk Yaptı

3.Sayfa

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişi, otomobilin tavanına oturarak yolculuk etti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Talaytepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil, seyir halindeyken yolculardan biri tavanına çıkarak uzun süre yola böyle devam etti.

O anlar, seyir halinde olan başka bir otomobildeki vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi. - DİYARBAKIR