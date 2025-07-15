Diyarbakır\'da Boğulma Tehlikesi Üzerine Genç Kayboldu

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken suda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Kesikağaç Mahallesi'nde 13 Temmuz'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşi ve yakınını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Ömer Alpaydıncı'nın bulunması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince su üstü ve su altında arama başlatılmıştı. Alpaydıncı'nın cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu. - DİYARBAKIR