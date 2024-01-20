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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde cami imamıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde cami imamıyla ilgili inceleme başlatıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamına ilçe kaymakamı tepki gösterdi. İmamın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır\'ın Kulp ilçesinde cami imamıyla ilgili inceleme başlatıldı
20.01.2024 - 16:42,
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iddialara göre, cuma hutbesinde şehitler ile ilgili bölümü okumayan cami imamına ilçe kaymakamı tepki gösterdi. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, iddialara göre, cuma namazı hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamına, ilçe kaymakamı tepki gösterdi. Tartışmaya dönüşen olayda imam kaymakamdan şikayetçi oldu. Olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün bir camimizde Cuma namazı sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde cami imamıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde cami imamıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika
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