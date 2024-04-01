Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sitenin çatısında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri alevlerin arasında kaldı. Erlerden biri kendini aşağı bıraktı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da çıkan yangında itfaiye erleri alevlerin arasında kaldı - Son Dakika
Zonguldak'ta, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen polis ve jandarma uygulama ve faaliyetleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı. Bu süre zarfında 278 okul çevresinde 4 bin 927 kişi sorgulandı, 117 metruk bina incelendi, 216 umuma açık yer ve 495 okul servisi sorgulandı. Ayrıca, 2 tüfek ele geçirildi, 9 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 1 kişi tutuklandı. Toplamda 709 uygulama gerçekleştirilirken, 16 bin 434 araç ve 10 bin 102 kişi denetlendi. Ayrıca, 10 maden ocağı denetlendi ve 10 ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Nurtekin Karatay (33) idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Sürücü ve Şükrü Kartal (32) yaralanırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir evin çatı katında çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç, serinlemek amacıyla girdiği su kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından cansız bedeni çıkarılan genç, morga kaldırıldı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP ilçe binasının balkonunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz'ın cenazesi, Tavas'ta düzenlenen törenle defnedildi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok parti yetkilisi katıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarı çöktü ve bir işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında özel eğitimli K9 köpekleri de kullanılıyor.
Bursa-Yalova karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Orhangazi istikametinden Yalova istikametine giden bir minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Kazada minibüs sürücüsü ve yanında bulunan bir yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İzolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, diğer apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen okul servisi denetimlerinde 11 araç sürücüsüne toplam 15 bin 950 TL para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 319 okul servis aracı kontrol edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu hayatını kaybeden İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz'ın cenazesi Tavas'ta defnedildi.
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