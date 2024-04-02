Diyarbakır\'da DEM Parti İl Seçim Kurulu Önünde Çıkan Arbede

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Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından İl Seçil Kuruluna giderek süreç hakkında bilgi alan DEM Parti Eşbaşkanları Ayşe Bucak Serra Küçük ile Doğan Hatun ile DEM Parti milletvekilleri, il yönetimi ve çok sayıda vatandaşın olduğu kalabalık izinsiz yürümek isteyince polis müdahalesi ile karşılaştı. DEM'liler ile polis arasında çıkan arbedede bir anda ortalık savaş alanına döndü.

Uzun yıllar aradan sonra DEM Parti'nin tekrar büyükşehir belediye başkanlığını kazanmasıyla birlikte sokaklar yeniden karışmaya başladı. İl Seçim Kurulu önünde toplanan kalabalık Van'a destek için yürümek istedi. Rojova Parkı'na doğru yürüyüşe geçen kalabalığı uyaran polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle kendi kontrollerinde yürümelerini istedi. Kalabalığın buna tepki vermesiyle bir anda ortalık savaş alanına döndü. Kalabalığın polis barikatını aşmaya çalışmasıyla ortalık karıştı. Polise mukavemette bulunan kalabalık biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bölgeye gelen takviye kuvvet ile birlikte kalabalık polis çemberine alındı. - DİYARBAKIR