Diyarbakır\'da depremde hasar gören bina yıkım esnasında çöktü

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremde ağır hasar gören bina, yıkım çalışmaları esnasında çöktü. Çevredeki vatandaşlar ise etrafa kaçıştı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde ağır hasarlı bir bina yıkım esnasında çöktü. Yıkımı izleyen vatandaşlar, binanın çökmesiyle kaçarak uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - DİYARBAKIR