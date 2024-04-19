Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Diyarbakır\'da Dicle Nehri\'nde Erkek Cesedi Bulundu

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, ikinci günde yandan taramalı sualtı görüntüleme cihazı ile arama yaptı. Bir sonuca ulaşamayan ekipler, çalışmalara ara verdi.

19.04.2024 17:17
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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, ikinci günde yandan taramalı sualtı görüntüleme cihazı ile arama yaptı. Bir sonuca ulaşamayan ekipler, çalışmalara ara verdi.

Dün akşam saatlerinde merkez Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi mevkisinde Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Nehirde bir süre arama çalışması yürüten ekipler, çalışmalara ara verdi. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, yandan taramalı su altı görüntüleme yöntemi, kıyı araması ve bot ile nehirde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir sonuca ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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