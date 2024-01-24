Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne atlayan genç kız kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayan genç kız, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Sur ilçesi Kıtbıl Mahallesinde Dicle Üniversitesi Köprüsü'ne çıkan ismi öğrenilemeyen genç kız, Dicle Nehri'ne atladı. Kızı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nehrin karşısına halat çeken ekipler, intihara teşebbüs eden genç kızı kurtardı. Genç kız, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.