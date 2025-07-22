Diyarbakır\'da Doktora Darb Girişimi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine annesini getiren şahıs, doktora darp girişiminde bulununca gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, annesini hastaneye getiren bir şahıs, annesinin hastalığında hep aynı tedavi uygulandığını ileri sürerek beyin cerrahı Doç. Dr. A.Ç'ye saldırı girişiminde bulundu. Doktor, "beyaz kod" verdi. Çağrı üzerine güvenlik ve polis ekipleri doktor odasına yönlendirildi. Taraflar, birbirlerine şikayetçi olmaları üzerine polis karakoluna götürüldü. - DİYARBAKIR