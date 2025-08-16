Diyarbakır'da Ev Yangını: 2 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Ev Yangını: 2 Yaralı

16.08.2025 15:57
Kayapınar'da çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi; itfaiye yangını söndürdü.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçenin Medya Mahallesi 133. Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 2 kişi dumandan etkilenip, tedavileri ayakta yapıldı. Yangın nedeniyle çevredeki 2 binanın dış cepheleri zarar gördü. - DİYARBAKIR

15:26
AK Parti’ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
