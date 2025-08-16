Diyarbakır\'da Ev Yangını: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçenin Medya Mahallesi 133. Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 2 kişi dumandan etkilenip, tedavileri ayakta yapıldı. Yangın nedeniyle çevredeki 2 binanın dış cepheleri zarar gördü. - DİYARBAKIR