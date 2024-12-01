Diyarbakır'da Fuhuş Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Fuhuş Operasyonu: 9 Tutuklama

Diyarbakır\'da Fuhuş Operasyonu: 9 Tutuklama

İHA destekli 'Barbie-21' operasyonunda 9 kişi tutuklandı, 8 yabancı kadın sınır dışı edildi.

01.12.2024 11:45
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Diyarbakır'da İHA destekli "Barbie-21" fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklanırken, yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen işyerlerine yönelik kapsamlı operasyon düzenledi. İHA destekli "Barbie-21" adı verilen operasyon, yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü işyerlerinde çalışan yabancı uyruklu kadınlara yönelik gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, fuhuş organizasyonuyla ilgili birçok kişinin ifadesine başvurarak detaylı bir çalışma yürüttü. Operasyonda, işyeri sahipleri ile fuhuşa gelen kişiler arasındaki şifreli konuşmalar deşifre edildi. İşyerine gelenlere, "Kısa mı uzun mu kalacaksın?" şeklinde sorular yöneltilirken, "Kısa kalacağım" cevabını verenler fuhuş yapılan odalara, "Uzun kalacağım" diyenler ise normal odalara yönlendirildiği ortaya çıkarıldı.

Operasyonda, 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 mağdur kadın kurtarıldı. Ayrıca çok sayıda cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Vatandaşlardan polis ekiplerine alkışlı teşekkür

Başarılı operasyon, çevredeki vatandaşlar ve esnaf tarafından takdirle karşılandı. Operasyona katılan polis ekipleri, çevredekilerden alkış alarak çalışmalarından dolayı memnuniyetle karşılandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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