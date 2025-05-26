Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Kaza - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Kaza

Diyarbakır\'da Hastane Bahçesinde Kaza
26.05.2025 16:20
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Diyarbakır'da otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca bahçede bekleyen hasta yakınlarından 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halindeki 21 AGD 230 plakalı otomobil, sürücü M.E'nin (52) fren yerine gaza basmasıyla bahçede bulunan Aygül Batmaz (45) ve A.A'ya çarptı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye alındı.

Yaralılardan Batmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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