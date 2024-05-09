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Diyarbakır'da hastane bahçesinde uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2 şahsın Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi bahçesine uyuşturucu hap getireceği bilgisi edinildiği, şüphelilerin yakalanması ve uyuşturucu hapların ele geçirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu operasyonda 994 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildiği, yakalanan E.T. ve A.U. isimli şüphelilerin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. - DİYARBAKIR