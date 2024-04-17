Diyarbakır'da Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Diyarbakır\'da Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir hırsız, arife günü ve bayramın ikinci günü aynı siteye girerek 3 bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Site görevlisi, çalma anlarını emniyete bildirdi ve polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

17.04.2024 09:50  Güncelleme: 09:52
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir hırsız, arife günü ve bayramın ikinci günü aynı siteye girip 3 bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Barış Mahallesi'nde bir siteye gelen hırsız, arife gününde gözüne kestirdiği 2 bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Aynı hırsız, bayramın ikinci gününde yine aynı siteye girerek çevreyi kolaçan ettikten sonra 1 bisiklet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Site görevlisi Garip Yalçın, aynı şahıs tarafından iki gün üst üste siteden çocukların bisikleti çalındığını söyledi. Çalma anının kameralarda belli olduğunu ve emniyete bildirdiğini ifade eden Yalçın, "Arife gününde 2 bisiklet çalındı. Bayramın ikinci gününde bir tane çalındı. Çalan şahıs aynı kişi, kameralarda da belli oluyor" dedi.

Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

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