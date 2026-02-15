Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsündeki inşaat alanında başına demir saplanan işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Dicle Üniversitesi kampüsü içerisindeki inşaat alanında başına demir saplanan işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, çevre güvenliği sağlandıktan sonra titiz bir çalışma ile yaralıyı bulunduğu noktadan kontrollü şekilde çıkarttı. Ağır yaralı olarak kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?