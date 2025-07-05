Diyarbakır\'da İşçi Makineye Eli Sıkıştı

Diyarbakır'da elini levha kesme makinesine kaptıran işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Y.C, elini levha kesme makinesine kaptırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle eli sıkıştığı yerden kurtarılan Y.C. sağlık ekiplerine teslim edildi. İşçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR