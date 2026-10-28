Diyarbakır'da jandarma 32 şüpheliye işlem yaptı, 5 bin 367 paket kaçak sigara ele geçti - Son Dakika
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Diyarbakır'da jandarma 32 şüpheliye işlem yaptı, 5 bin 367 paket kaçak sigara ele geçti

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Diyarbakır\'da jandarma 32 şüpheliye işlem yaptı, 5 bin 367 paket kaçak sigara ele geçti
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Diyarbakır'da jandarmanın kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 32 olay meydana geldi ve 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 5 bin 367 paket kaçak sigara, 625 puro ve 128 elektronik sigara ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ile ve ilçelerde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında, yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan operasyonlarda 32 olay meydana geldiği, 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, operasyonlar neticesinde 5 bin 367 paket kaçak sigara, 625 adet puro, 340 paket ısıtılmış tütün mamulü, 128 adet elektronik sigara, 48 adet sigara kağıdı, 35 kilo kaçak türün ve 31 adet termos ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA
Kaçakçılıkla MücadeleDiyarbakırKaçakçılık3. SayfaJandarmaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da jandarma 32 şüpheliye işlem yaptı, 5 bin 367 paket kaçak sigara ele geçti - Son Dakika
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