Diyarbakır\'da Jandarma Ekipleri 3 AK-47 Kalaşnikof Yakaladı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekipleri, şüphelendiği bir aracı durdurduktan sonra yaptığı aramada 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği yakaladı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı'nca; Kazanlı Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında, sürücülüğünü E.S.'nin yaptığı araç şüphelenilerek durduruldu.
Araçta yapılan kontrolde; 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Şüpheli E.S., adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - DİYARBAKIR
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