Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 187 bin 391 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 187 bin 391 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır\'da jandarma operasyonunda 187 bin 391 kök kenevir ele geçirildi
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 187 bin 391 kök kenevir ile 25 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 187 bin 391 kök kenevir ile 25 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 olay meydana gelirken 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 187 bin 391 kök kenevir/skunk, 25 kilo 600 gram esrar maddesi, 14 gram metamfetamin ile 6 gram kokain ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kenevir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 187 bin 391 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 187 bin 391 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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