Diyarbakır'da jandarmanın JASAT koordinesindeki operasyonlarında 105 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da jandarmanın JASAT koordinesindeki operasyonlarında 105 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da jandarmanın JASAT koordinesindeki operasyonlarında 105 kişi yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Diyarbakır Valiliği, JASAT koordinesinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 105 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini açıkladı. Yakalananlar arasında kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan 2 yıl altı ila 20 yıl cezası bulunanlar da var.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonların icra edildiği belirtildi. Açıklamada, aralarında kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek suçlarından 2 yıl altı ila 20 yıl arasında cezası olan kişilerin de bulunduğu 105 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiDiyarbakır ValiliğiDiyarbakır3. SayfaGüncelJASATSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Bakan Işıkhan’dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:52
Fon soruşturması kapsamında Enver Çevik yeniden gözaltına alındı
Fon soruşturması kapsamında Enver Çevik yeniden gözaltına alındı
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:41:31. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da jandarmanın JASAT koordinesindeki operasyonlarında 105 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android