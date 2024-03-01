Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 8 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 8 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır\'da kaçak silah operasyonunda 8 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da yapılan bir operasyonda, suç örgütüne dönüşebilecek potansiyele sahip olan ve suçla ilişkili olan zanlılara yönelik çalışma yapıldı. Operasyon sonucunda, un dolu kazan ve lavabo arkasında gizlenmiş 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

01.03.2024 14:36  Güncelleme: 14:40
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Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 8 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla ve suçlularla iltisaklı olan ve suç örgütüne dönüşebilme potansiyeli bulunan zanlılara yönelik çalışma yürüttü. Çalışmanın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda bazı adreslere operasyon düzenlendi. "Elek 2.0" adı verilen operasyon kapsamında adreslerdeki aramalarda, un dolu kazan ve lavabo arkasında gizlenmiş 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 8 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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