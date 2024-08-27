Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır\'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran\'ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Anne Yüksel Güran, "Okula az kaldı, bütün çocuklar kapımın önüne gidiyor. Okul karşımda, Narin olmaz ise yaşayamam" dedi.

27.08.2024 11:06
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Anne Yüksel Güran, "Okula az kaldı, bütün çocuklar kapımın önüne gidiyor. Okul karşımda, Narin olmaz ise yaşayamam" dedi.

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi. Hem AFAD hem de jandarmanın içinde olduğu akrediteli 149 kişilik ekip tarafından başlatılan arama çalışması 7 gündür devam ediyor.

Anne Yüksel Güran, kızı Narin'i istediğini ifade ederek, başka annelerin ağlamaması ve başka Narinlerin kaybolmaması dileğinde bulundu.

"Kendimizi bırakmışız, devletimizi meşgul etmesin"

Sosyal medyada insanların kendilerini çok üzdüğünü belirten Güran, "O kadar çirkin yorumlar geliyor, benim çocuklarımı üzüyorlar. Devleti, polisi, jandarmayı meşgul ediyorlar, kendilerinden utansınlar. İnsan, böyle kız çocuğuyla dalga geçemez. Çok ayıp, bir çocukla, anne yüreğiyle, kardeşleri bu halde nasıl yorum yapıyorlar. Onlara yazıklar olsun. Sabahın köründe kalkıyoruz biri arıyor 'Narin ölmüş', cesedini görmüş, 'Narin burada' olmuş. Bize binlerce mesaj geliyor. Biz kendimizi bırakmışız, devletimizi meşgul etmesin. Bunu istiyorum, bunu dile getirmek istiyorum" dedi.

Şu an gözaltı olmadığını ifade eden Yüksel Güran, şöyle konuştu:

"Şu anda beni de götürüyor, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Teşekkür ederiz. O kadar titiz davranıyorlar ki, benden bile şüphe ediyorlar çalışmadan dolayı çok mutluyum. Devletimiz iyi ki böyle bir şey yapıyor. Hepsini kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını, ağabeyini götürsün."

"Bütün ailem mahvoldu. Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı"

"Kendimizi sorguluyoruz, bakıyoruz kendimizde bir şey bulamıyoruz" diyen anne Güran, "Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Bütün ailem mahvoldu. Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı, sen kimsin? Dünya malı istiyorsan elimizden ne gelirse, yatağımızı satarız sana veririz sana o parayı. Dünya malı Narin'den daha mı kıymetli. Beni bir kağıda bırakma bir ömür. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm" şeklinde konuştu.

Okulların açılmasına da az kaldığını söyleyen anne Güran, "Bütün çocuklar kapımın önünden gidiyor. Okul karşımda, Narin olmaz ise yaşayamam. Babası dağ gibi düştü, ağabeyi askere gidiyordu, bize zehir ettiler. Bizi sorun, biz böyle bir aile değiliz. Kime zararımız var. Her yere sorun, ailem çok tatlı, ailemiz her gün barışa gidiyor. Narin karşıma çıksa, o kadar ki acı gördüm ben, o adam da olsa kadın da olsa ona teşekkür edeceğim. Güzel bir mevlit vereceğim. Kayınımın düğünü yapılacak ve Türkiye'nin önünde kızımla çiftetelli oynayacağım" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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