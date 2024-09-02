Diyarbakır\'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, babasının amcasının evi ve arabasında arama çalışması yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustosta Narin Güran'ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, daha sonra tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine nakledildi.

Babasının amcasının evi ile arabası arandı

Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı.

Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü. - DİYARBAKIR