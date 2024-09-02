Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır\'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için yürütülen soruşturma kapsamında, babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı. 21 Ağustos'ta kaybolduğu duyurulan Narin Güran'ın bulunması için çalışmalar 13 gündür sürerken, amca Salim Güran gözaltına alındı ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

02.09.2024 16:10
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, babasının amcasının evi ve arabasında arama çalışması yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustosta Narin Güran'ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, daha sonra tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine nakledildi.

Babasının amcasının evi ile arabası arandı

Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı.

Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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