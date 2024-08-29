Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ağabeyinin kolundaki izler Narin'e ait çıkmadı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ağabeyinin kolundaki izler Narin'e ait çıkmadı

Diyarbakır\'da kaybolan Narin\'in ağabeyinin kolundaki izler Narin\'e ait çıkmadı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyin kolundaki izler, Narin'e ait çıkmadı.

29.08.2024 13:49
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyin kolundaki izler, Narin'e ait çıkmadı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izinin kardeşi Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Yapılan incelemede ağabeyin kolundaki izlerin Narin'e ait olmadığı belirlendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ağabeyinin kolundaki izler Narin'e ait çıkmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ağabeyinin kolundaki izler Narin'e ait çıkmadı - Son Dakika
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