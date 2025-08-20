Diyarbakır\'da Kına Merasiminde Silah Atışı Panik Yarattı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki kına merasiminde, eline tabanca ve uzun namlu otomatik silah alanların, havaya doğru kurşun yağdırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Erler Mahallesi'nde yapılan kına merasimine çok sayıda davetli katıldı. Oyun havalarının oynandığı kınada, bazı katılımcılar ellerine aldıkları tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya doğru ateş açtı. Korku dolu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, halayın içinde çocukların da olduğu alanda defalarca silah sıkıldığı görüldü. - DİYARBAKIR