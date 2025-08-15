Diyarbakır\'da Kırsal Alanları Olumsuz Etkileyen Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hani ilçelerinin kırsal mahallelerini etkileyen örtü ve orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Hani'de başlayan ve Lice ile Kocaköy'e de sıçrayan örtü ve orman yangınına müdahaleyi sürdürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Doğan Hatun da yangın bölgesine geçti.

Ekipler, yangın tehdidi altında olan yerleşim bölgesinde tedbirlerini aldı. Sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken, Hani ve Lice kaymakamları da söndürme çalışmalarını takip ediyor. - DİYARBAKIR