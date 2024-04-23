3.Sayfa

Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kazı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçenin Kırmasırt köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir minibüse çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.