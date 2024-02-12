Diyarbakır'da köpek saldırısı: 72 yaşındaki kadın çenesinden yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da köpek saldırısı: 72 yaşındaki kadın çenesinden yaralandı

Diyarbakır\'da köpek saldırısı: 72 yaşındaki kadın çenesinden yaralandı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde besledikleri köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın, çenesinden yaralandı. Kadın, hastanede tedavi altına alındı.

12.02.2024 11:39  Güncelleme: 11:40
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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde besledikleri köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın, çenesinden yaralandı.

İlçenin Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde kalan S.Ş. (72), besledikleri köpeğin saldırısına uğrayarak çenesinden yaralandı.

Yakınlarının müdahalesiyle kurtarılan kadın, Kocaköy Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.

S.Ş.'nin tedavisi sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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