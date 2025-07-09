Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Karababa Mahallesi direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle Dilaver Köprüsü'nden düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Köprüden Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?